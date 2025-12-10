The Boys Season 5 premieres April 8, 2026, with 2 episodes. New episodes drop weekly until the explosive finale on May 20, 2026.
Image © 2025 Amazon MGM Studios / Sony Pictures Television / Kripke Enterprises / Original Film / Point Grey Pictures / Kickstart Entertainment / KFL Nightsky Productions
Season 5 is the final season! Expect a huge war between Butcher and Homelander. Major battles will decide the fate of the world.
Gen V crossovers are confirmed. Jordan Li, Marie Moreau, and Cate bring fresh powers to help take down Vought and stop Homelander.
