The Boys Season 5 premieres April 8, 2026, with 2 episodes. New episodes drop weekly until the explosive finale on May 20, 2026.

The Boys Season 5 Release Date Confirmed!

Image © 2025 Amazon MGM Studios / Sony Pictures Television / Kripke Enterprises / Original Film / Point Grey Pictures / Kickstart Entertainment / KFL Nightsky Productions

The Final Chapter Begins

Season 5 is the final season! Expect a huge war between Butcher and Homelander. Major battles will decide the fate of the world.

Gen V crossovers are confirmed. Jordan Li, Marie Moreau, and Cate bring fresh powers to help take down Vought and stop Homelander.

Gen V Joins The Fight

Billy Butcher returns with a deadly virus meant to wipe out all Supes. He’s ready for one final mission to end Homelander’s rule.

Butcher’s Back With a Plan

Homelander now rules with fear. He’s stronger than ever, even surviving in space. His dictatorship leaves no one safe, not even his allies.

Homelander Unleashed

Expect returning heroes like Hughie, Kimiko, and Annie. Soldier Boy is back, and rumors point to a surprise role by Diego Luna!

Cast, Cameos & Surprises

Want full episode dates, cast details, and what’s next for Vought? Read the full article now for deep insights into Season 5’s epic story!

Everything You Must Know!

